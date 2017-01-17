Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova, İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.
Spartak Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında üst düzey ekiplerin dikkatini çeken Adriano, 2015'te İtalya temsilcisi Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı golcü, Milan formasıyla 36 maçta 6 gole imza atmıştı.
Luiz Adriano, Spartak Moskova'da
Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova, İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.
Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova, İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.
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