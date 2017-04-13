Lufthansa İzmir - Münih Uçuşlarına Başladı

Lufthansa Alman Havayolları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı kalkışlı Münih seferlerine başladı.



Seferlerin tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Türkiye'de 60'ıncı yıllarını kutladıklarını, 31 yıldır da İzmir'den uçuş yaptıklarını belirterek, İzmirlileri Almanya bağlantısıyla Avrupa, Amerika ve Afrika'ya ulaştırdıklarını belirtti.



İzmir - Münih uçuşlarının 30 Mart'tan itibaren tekrar başladığını, ekim ayına kadar her gün karşılıklı sefer düzenleneceğini aktaran Geçer, haziran temmuz ve ağustos aylarında sefer sayılarını 2'ye çıkarmayı planladıklarını kaydetti.



İzmir'de kış sezonunda yolcu sayısının azalması nedeniyle uçuşların yaz döneminde yapıldığını dile getiren Geçer, "İzmir'i yakından izliyoruz, potansiyeli yakalarsak uçuşlara kışın da devam edebiliriz. Gönül ister ki İzmir'e daha çok uçuş yapalım. İstanbul ve Ankara'daki yolcu potansiyelini bulduğumuz an bu uçuşlara başlayabiliriz." dedi.



Geçer, Lufthansa'nın Türkiye çıkışlı uçuşlarının genelde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve iş seyahatleri için tercih edildiğini ifade ederek, turist sayılarının nasıl değişeceği konusunda bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını kaydetti.



Türkiye'nin çok hareketli ve rekabetin yüksek olduğu bir pazar olduğuna dikkat çeken Geçer, rakip de olsa Türkiye'nin güçlü bir milli havayolu şirketi olmasıyla gurur duyduğunu söyledi.



İstanbul'da yapımı süren yeni havalimanının da havayolu şirketlerine yeni kapasiteler sunabileceğine işaret eden Geçer, Lufthansa uçuşlarında rakamsal bir değişiklik öngörmediklerini sözlerine ekledi.