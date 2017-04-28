Lufthansa Cargo'dan UTİKAD ve Üyelerine Ödül Yağmuru

Lufthansa Cargo'nun 2016 yılında gösterdikleri performanslara göre partnerlerini ödüllendirdiği törende, UTİKAD üyesi birçok firma da 'Yılın Kargo Acentesi' ve destek ödüllerinin sahibi oldu.

Lufthansa Cargo AG Türkiye Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu, "2016 yılı yaşanan tüm zorluklara rağmen başarılı geçti. Özellikle son dönemde ciddi oranda kapasite ve talep artışı yaşadık. 2017'nin ilk çeyreğinde de artış devam ediyor. Beklentilerimizi dikkatli bir iyimserlik ile yüksek tutuyoruz" diye konuştu.