Lüfer Fiyatları Cep Yakıyor

Denizlerin prensi lüferin kilosu 45 liradan 75 liraya yükseldi.



Denizlerde balık yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşanmış vatandaşlar bol miktarda balık tüketmişti. Ancak hızlı başlayan sezonda dengeler yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Denizin prensi olarak anılan ve iki ay öncesinde kilosu 45-50 liradan satılan lüferin kilosu Çanakkale'de 75 lira oldu. Balık hali esnafı, lüferin az olmasının en büyük sebeplerinden biri çinekopun daha küçükken yanlış avlanması olduğuna dikkat çekti.



Çanakkale'de 8 yıldır balıkçılık yapan Numan Mutay, lüfer fiyatlarının bundan sonra düşmeyeceğini söyleyerek, "Bundan 2 ay evvel fiyatı 40 lira civarındaydı. Artık lüferin zamanı geçiyor. O yağlı zamanı geçti. Fiyatların düşeceğin sanmıyoruz. Bu seviyelerde gezer. Bilindiği üzere havyarı çinekop atıyor, sarıkanat veya lüfer havyar atmıyor. Bunun için lüferde büyük bir sıkıntı var, eğer çinekopun avlanması denetlenebilirse lüferin bol olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE