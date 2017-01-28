Lucy, 9 Köpeğin "Süt Anne"Si Oldu

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen sokak köpeği "Lucy", merkezdeki 9 yavrunun "süt anne"liğini yaptı.



Buca Belediyesinden yaplan yazılı açıklamada, bakımsızlıktan yeni doğurduğu yavrularını kaybeden 3 yaşındaki sokak köpeği Lucy'nin, veterinerlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, tedavi edildiği belirtildi.



Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi sürecinde ekiplerin annelerini kaybetmiş, açlıktan ölmek üzere olan 9 yavruyu merkeze getirdiği, Lucy'nin yavruları emzirip, annelik yaptığı bildirildi.



Lucy'nin ve veteriner ekiplerinin itinalı bakımıyla gelişip, sağlıklı büyümeleri sağlanmaya çalışılan yavruların yeterli gelişimi sağlandıktan sonra yeni yuvalarına verileceği kaydedildi.