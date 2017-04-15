Lucescu'nun Menajeri ile Görüştü

Galatasaray Başkanı Mircea Lucescu'nun Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki tercümanı Serhat Sinanlıoğlu ile görüşmesi ile başlayan süreçte sürpriz gelişmeler yaşanmaya başlandı...



Lucescu'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Metin Korkmaz bizzat Mehmet Özbek'le temas kurarak, "Başkan isterse Lucescu'yla görüştürürüm" teklifini yaptı. Bu bilgileri de basınla paylaştı. Başkan Özbek ise olayın bu hale gelmesinden oldukça rahatsız oldu. Cuma günü St.Petersburg'a yapacağı seyahati iptal etti.



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Igor Tudor, Galatasaray'ın başında henüz 7 maça çıktı, çıkmasına ama Başkan Dursun Özbek'in Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ı çalıştırırken tercümanlığını yapan Sinan Serhatoğlu ile görüşmesi kafaları karıştırdı. Rumen Dijisport, Türk basınına dayandırdığı haberini, Lucescu'nun Anzhi maçında yaptığı açıklama ile birleştirdi.



Zenit'li yöneticilerin 2018 sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen Lucescu ile sözleşme şartları üzerinden görüşme yapıldığını iddia ettiler. Digisport'un bir başka iddiası ise Tudor'dan önce Galatasaray'ın Gica Hagi'ye teklif götürdüğü ama Hagi'nin buna "hayır dediğini" gündeme getirdiler.



Kaynak: Fotospor