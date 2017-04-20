Lucescu ile Çalışırım"

Igor Tudor'un Galatasaray kariyeri Fenerbahçe derbisine endekslenirken her daim sarı-kırmızılı ekibin hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu haberleri de patlamakta gecikmedi. Artık 71 yaşına gelen Rumen çalıştırıcının, Galatasaray'ın başına teknik adam olarak değil de CEO olarak gelmek istediği ifade edildi.



RAZVAN'I TACA ATTI



Bu gelişmenin ardından kötü sonuçların sürmesi halinde sezon sonunda gönderileceği iddia edilen İgor Tudor beklenmedik bir hamle yaptı. Tudor, Rumen teknik adamın, Galatasaray'a oğlu Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'yi çalıştıran Razvan Lucescu ile geleceği iddiaları üzerine bombayı patlattı.



Yunan Metro Sport'tan Costas Petrotos'un, "Türkler senin yerine Razvan'ı getirecek?" sorusuna, Hırvat teknik adam, "Böyle masallara inanmayın. Yöneticiler beni destekliyor. Anlaşmam 1.5 yıllık. Burada 1 yıl daha kalacağım. Ayrıca daha önce Frank (Arnese) ile çalışmıştım, şimdi de Lucescu ile pek tabii çalışabilirim. Yakın futbol kültürlerine sahibiz. Sorun yaşamayız" cevabını verdi.



Bu açıklama Tudor'u ayağının tozuyla göndermek istemeyen yönetimi memnun ettiği ifade edildi.



(Fotomaç)