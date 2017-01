Lucas ve Arthur Jussen Kardeşler Cso'da Sahne Alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesi, Ankara Piyano Festivali kapsamında, Hollandalı Lucas ve Arthur Jussen kardeşleri Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak.



Ankara Piyano Festivali'ni düzenleyen şirketten yapılan açıklamaya göre, Lucas ve Arthur Jussen kardeşler, festival kapsamında ilk defa CSO Konser Salonu'nda, 29 Ocak Pazar günü saat 20.30'da sahne alacak.



Resital programının ilk bölümünde, Franz Schubert'in dört el piyano için yazdığı "Lebensstürme, D947 ve Fa minor Fantasia Op.103, D.940" eserleri seslendirilecek. Frederic Chopin'in "2 Noktürn Op.62 ve Ballad No.1, Op.23" adlı eserleri de yine bu bölümde izleyenlerin beğenisine sunulacak.



Programın ikinci bölümünde Francis Poulenc'in "Sonat, FP 8" ve Maurice Ravel'in "Ma mere l'Oye" adlı dört el piyano eserleri ile Enrique Granados'un "El amor y la muerte, Balada", Nikolai Kapustin'in "Variations Op.41" adlı eserleri seslendirilecek.



Festival kapsamında Ankara'da her ay düzenlenecek etkinliklerle kültürlerarası paylaşımın, müziğin ve sanatın bağdaştırıcı rolünün desteklendiği bir platforma olanak sağlanması amaçlanıyor.



Sanatçıların sahne performansları dışında okullarda düzenlenecek atölye çalışmalarıyla, gençlerin piyanoya ve müziğe ilgilerinin artırılması, dostluk, sanat sevgisi ve müziğin evrenselliği gibi konularda güzel duygu ve alışkanlıkların kazandırılması da etkinliklerin hedefleri arasında bulunuyor.



Jussen kardeşler



Lucas ve Arthur Jussen kardeşler, ilk piyano derslerini anavatanları olan Hollanda'nın Hilversum kentinde Leny Bettman'dan aldı. İki kardeş 2011'de ilk Concertgebouw Genç Yetenek Ödülü'nü kazanırken, 2013'te ise Mecklenburg-Vorpommen Festivali Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.



Yetenekli piyanist kardeşler Royal Concertgebouw Orkestrası, Rotterdam ve The Hague Filarmoni Orkestrası, Radio Chamber Filarmoni Orkestrası dahil olmak üzere Hollanda'da birçok orkestrayla birlikte çaldı. Bunların yanı sıra Dallas Senfoni, Hong Kong Filarmoni, Londra Oda, MDR Senfoni ve Şangay Senfoni gibi takdir gören uluslararası birçok orkestrada yer aldılar.



Orkestra konserleri dışında resitalleriyle de büyük bir üne sahip olan Lucas ve Arthur Jussen kardeşler, "Master Pianists" ve Amsterdam Concertgebouw'da düzenlenen "Robeco Konserleri"nde performans sergiledi. Jussen kardeşler, bununla beraber Hollanda Kraliçesi Beatrix şerefine de birçok kez konser verdi.



Albüm kaydı için 2010'da Deutsche Grammophon ile anlaşan Jussen kardeşlerin "Platin Albüm" statüsüne sahip, Beethoven'ın eserlerini içeren çıkış CD'leri, "Edison Klassiek Publieksprijs Seyirci Ödülü"ne layık görüldü. İki kardeş, "Altın Albüm" statüsüne ulaşan Schubert kaydından sonra, Faure, Ravel ve Poulenc'in eserlerinden oluşan üçüncü albümleri "Jeux"yü Fransız piyano repertuarına adadı.



29 Ocak Pazar günü düzenlenecek konserin biletleri, "http://ankarapianofestival.com" internet adresinden satın alınabilecek.