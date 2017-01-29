Ünlü Hollandalı piyano düosu, Lucas ve Arthur Jussen kardeşler Ankara Piyano Festivali kapsamında ilk defa 29 Ocak'ta CSO Konser Salonu'nda sahne alıyor.



Altus Kültür-Sanat tarafından düzenlenen Ankara Piyano Festivali, Lucas & Arthur Jussen resitaliyle devam ediyor.



Lucas & Arthur Jussen ilk piyano derslerini ana vatanları olan Hilversum'da Leny Bettman'dan aldılar. Lucas(1993), 2001 yılında üç gün süren Rotterdam Piyano Festivali'nde finale kalırken; Arthur(1996), 2004 yılında Ulusal Genç Müzisyen Yetenek Kurulu tarafından 'Yılın Yetenekli Genç Müzisyeni' seçildi. 2005 yılında Jussen kardeşler Portekizli usta piyanist Maria João Pires'in davetiyle Portekiz ve Brezilya'da yaklaşık bir yıl okudular. Takip eden yıllarda ise Pires ve iki ünlü Hollandalı piyano pedagogundan ders aldılar. Bu pedagoglardan Jan Wijn, Jussen kardeşleri kanatları altına alırken; Ton Hartsuiker, kardeşlerin 20. yüzyıl müziğine dair ufkunu açmıştır. 2011 yılında Lucas ve Arthur ilk Concertgebouw Genc Yetenek Ödülü'nü kazanırken, 2013 yılında ise Mecklenburg-Vorpommen Festivali Seyirci Ödülü'ne layık görüldüler.



Yetenekli piyanist kardeşler Royal Concertgebouw Orkestrası, Rotterdam ve The Hague Filarmoni Orkestrası, Radio Chamber Filarmoni Orkestrası dahil olmak üzere Hollanda'da birçok orkestrayla birlikte çaldılar. Bunların yanı sıra Dallas Senfoni Orkestrası, Hong Kong Filarmoni Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, MDR Senfoni Orkestrası ve Şangay Senfoni Orkestrası gibi uluslararası takdir gören birçok orkestrada yer aldılar. Jaap van Zweden, Claus Peter Flor, Elihu Inbal, Jan Willem de Vriend, Stéphane Denève, James Gaffigan, Sir Neville Marriner ve Frans Brüggen gibi orkestra şefleriyle birlikte çalıştılar. 2006 yılında Amsterdam'da gerçekleşen Prinsengracht Konseri'nde Lucas'la aynı sahneyi paylaşan ünlü Çinli piyanist Lang Langbirlikte çalıştıkları ünlü müzisyenlerden yalnızca bir tanesidir. İki piyano ile icra edilen Theo Loevendie tarafından Jussen kardeşler için bestelenen 'Together' isimli eseri ilk kez 2013 yılının Ekim ayında sergilediler.



Lucas & Arthur orkestra konserleri dışında resitalleriyle de oldukça ünlüler. 'Master Pianists' ve Amsterdam Concertgebouw'da düzenlenen 'Robeco Konserleri'nde performans sergilediler. Bununla beraber Hollanda Kraliçesi Beatrix şerefine de birçok kez konser verdiler.



2010 yılında albüm kaydı için Deutsche Grammophon ile anlaştılar. Platin albüm statüsüne sahip Beethoven'ın eserlerini içeren çıkış Cd'leri Edison Klassiek Publieksprijs Seyirci Ödülü'ne layık görülmüştür. Altın albüm statüsüne ulaşan Schubert kaydından sonra; Faure, Ravel ve Poulenc'in eserlerinden oluşan üçüncü albümleri "Jeux"yü Fransız piyano repertuarına adamışlardır.