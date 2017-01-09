Lübnanlı Turizmciler Türkiye İçin Toplandı

Türkiye'den bazı hotel ve havayolu şirketlerinin yanı sıra onlarca Lübnanlı turizm acentesi, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek, Türkiye'deki turizm sektörünü ele alan çalıştay gerçekleştirdi.



Beyrut'ta bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul, Antalya, Dalaman ve Bodrum'dan 12 otel, aralarında Türk Hava Yolları'nın da yer aldığı 2 havayolu şirketi ve onlarca Lübnanlı turizm acentesi, "Türkiye'de turizm" çalıştayında karşılıklı görüşme fırsatı elde etti.



Söz konusu çalıştayı düzenleyen Türkiye merkezli Adonis Turizm Satış Müdürü Harun Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çalıştayın ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Lübnan pazarı ne olursa olsun özellikle Türkiye'yi tercih ediyor. Hala daha çok iyi potansiyele sahibiz." dedi.



Geçen yıl yaklaşık 55 Lübnanlı turizm ofisinin çalıştaya katıldığını belirten Öztürk, bu yıl ise 110 Lübnanlı acentenin çalıştayın davetine olumlu cevap verdiğini kaydetti.



Lübnan merkezli Pearl Blue Genel Müdürü Joseph Kasis de karşılıklı vizesiz seyahat imkanıyla Lübnanlıların Türkiye'ye talebinin yüksek olduğunu dile getirdi. Kasis, "Türkiye tüm tesislere ve bizim tüm ihtiyaçlarımıza sahip. Beyrut'tan İstanbul'a, Antalya'ya, Marmaris'e tüm Türkiye sahillerine misafir gönderiyoruz." ifadesini kullandı.