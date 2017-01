Lübnanlı Rock Grubu The Wanton Bishops Türkiye'de Konser Verecek

LÜBNANLI rock grubu The Wanton Bishops, 3-4 Şubat tarihlerinde Türkiye'de konser verecek.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir barın önünde çıkan kavga sonucu tanışan Nader Mansour ve Eddy Ghossein tarafından kurulan The Wanton Bishops, 3 Şubat Cuma günü Ankara'da Oops! Live'da, 4 Şubat Cumartesi günü ise İstanbul'da Salon İKSV'de sahne alacak. Grubun vokalistliğini Nader Mansour'un üstelendiği blues-rock grubu, performanslarını Beyrut barlarından Avrupa'nın birçok şehrine taşıdı. Grup, müziklerini Orta Doğu etkileri ve saykoledik öğeler içeren alternatif rock ve blues olarak tanımlıyor.



Kurulduklarından bu yana geçen kısa zamanda Guns N' Roses ve Lana Del Rey'in Lübnan konserlerinde alt grup olarak yer alan The Wanton Bishops'ın ilk albümleri Sleep With The Lights On 2012 yılının Aralık ayında piyasaya sürüldü. Bu albümün başarısı ile kariyerlerini bir üst seviyeye taşıyan grup, 2016 yılında "Nowhere, Everywhere" EP'sini yayımladı.



- İstanbul