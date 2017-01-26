Lübnanlı Gazeteci, Dubai'de Gözaltına Alındı

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen Lübnan'daki Ed-Diyar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Charles Eyüb'ün, kızını ziyaret etmek için gittiği Dubai'de gözaltına alındığı bildirildi.



Diyar gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğine giden gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Charles Eyüb, Dubai polisi tarafından gözaltına alındı. Diyar gazetesi olaya ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.



Yerel basına konuşan gazetenin editörlerinden Necve Mervan, Eyüb'ün sadece gözaltına alındığına ilişkin bilgi verdiğini ancak nedeninin açıklanmadığını söyledi. Mervan, Eyüp'ün kızını ziyaret etmek üzere Dubai'ye gittiğini aktardı.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Eyüb'ün gözaltına alınmasını kınayan Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı İlyas Avn, serbest kalması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.



Lübnan'da 1941 yılında yayın hayatına başlayan Ed-Diyar gazetesi, Suriye rejimine yakınlığı ile tanınıyor.