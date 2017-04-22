Lübnan Sınırında, 10 El- Kaide Militanı Yakalandı

Lübnan'ın Ersal kenti sınırında, 10 El-Kadie militanının yakalandığı ifade edildi.



Lübnan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Ersal kenti sınırında 10 El-Kadie militanının yakalandığını ifade etti. Lübnan ordusu yaptığı açıklamada, Ersal kentindeki Wadi El-Hosn sınırına operasyonların düzenlendiğini,10 tehlikeli militanın yakalandığını ve ordunun kayıp ya da yaralı vermediğini dile getirdi.



Lübnan'ın Ersal kenti Suriye'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. - BEYRUT