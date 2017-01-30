Lübnan Mülteci Işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merabi

Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi ülkedeki Suriyeli mültecilerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın vize yasağından etkilenmeyeceğini söyledi.



Devlet Bakanı Merabi, ABD Başkanı Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararı ve Suriye'de güvenli bölge kurulması tartışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Merabi, "Lübnan'daki Suriyeli, Filistinli ve Iraklı mültecilerin ABD Başkanı Trump'ın aldığı karardan etkileneceğini zannetmiyorum. Mülteciler uçağa binip başka bir ülkeye gitmek için kuyruğa girmiş durumda değil." dedi.



Başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki yetkililerin vizesi olmayan mültecilerin ülke dışına çıkmasına izin vermediğinin altını çizen Bakan Merabi, "Kararın Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısına yönelik de bir etkisi olmayacak. Öte yandan bu karar alınmasa bile Lübnan'daki mültecilerin ülkeden ayrılması vizeye tabiydi." diye konuştu.



"Suriye'de güvenli bölgeler BM kararıyla olmalı"



Bakan Merabi, Trump'ın Suriye içinde güvenli bölgeler kurulmasına yönelik sözleriyle ilgili ise, "Suriye'deki güvenli bölgeler Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla olmalı. Bu, Lübnan'ın değil uluslararası toplumun işi." ifadelerini kullandı.



Merabi, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) atacağı adımlarla Suriye'de özellikle rejim tarafından katliama uğrayan ve savaştan kaçan insanların güvenliğinin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



Lübnan'ın bağımsızlığına vurgu yapan Bakan Merabi, "Lübnan'ın güvenli bölgelere yönelik herhangi bir endişe taşımadığını ve güvenli bölge kurmak isteyen devletlerin kendi topraklarında bunu icra edebileceğini" ifade etti.



Lübnanlı Bakan, "Güvenli bölge nerede kurulursa kurulsun bizim bir müdahalemiz olmayacak. Ancak güvenli bölgelerin kurulması halinde bu durum mültecileri ülkelerine dönmeleri yönünde cesaretlendirecek. BM ya da BMGK'nın Lübnan'dan konuyla ilgili herhangi bir yardım istemesi halinde ise hükümet talebi değerlendirir." açıklamasında bulundu.



ABD Başkanı Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alarak, Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye girmelerini yasaklamıştı.



BM rakamlarına göre Lübnan'da 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci yaşıyor. Lübnan makamları ise bu rakamın 1 buçuk milyon civarında olduğunu kaydediyor.