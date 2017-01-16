Lübnan'ın Çöpleri Hava Trafiğine Tehdit

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Sahil kenarında atılan çöpler

Kuşları kovalamak için tüfekleriyle bekleyen avcılardan Daniel ile röportaj

Kuşları kovalamak havalimanı çevresinde dolaşan avcılar

Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanından havalanan uçaklar Lübnan'da çöp krizine çözüm olarak başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı yakınında açılan Costa Brava atık toplama merkezine gelen martılar, hava trafiğini tehdit ederken, Lübnanlı yetkililer tarafından uygulanan avcıların kuşlara ateş açması çözümü ise çevrecilerin tepkisini çekti.



Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına sebep oldu. Yeni çöp toplama alanlarının açılması ile kriz çözüldü. Ancak Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nın yanında açılan Costa Brava çöp toplama alanı, çevresinde biriken martılar nedeniyle şimdi de hava trafiğini tehdit etmeye başladı.



Yaklaşık 10 bin fit (3 kilometre) yüksekliğe kadar çıkabilen martılar, iniş kalkış sırasında uçaklar için tehdit oluşturuyor. Lübnan'ın havayolu şirketi Middle East Havayolları, kuşlara avcılar tarafından ateş açılmasını çözüm olarak sundu. Hafta sonunda, avcıların havalimanı yanındaki kuşlara ateş ettiği görüntüler, hayvan hakları ve çevrenin korunmasını savunan grupların tepkisini çekerken, ülkede yeni bir tartışmaya yol açtı.