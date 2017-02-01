Lübnan'ın Çöp Sorununa 'Akıllı Kutu' Çözümü

Lübnanlı bir grup mühendis, ürettikleri akıllı çöp kutularıyla, ülkedeki çöp sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Basın Kulubünde düzenlenen toplantıda, genç mucitler, 2015'ten beri devam eden çöp sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirdikleri akıllı kutuları tanıttı.



Tanıtımdan sonra AA muhabirine konuşan proje danışmanı Elie Ebu Süleyman, bir çevre şirketi bünyesinde toplanan üniversite öğrencileri ile mühendislerden oluşan ekibin ürettiği akıllı çöp kutularının üç ana parçadan oluştuğunu söyledi.



Süleyman, "Lübnan'da çöp problemiyle başa çıkmak için ilk defa bu tarz bir çözüm sunuluyor. Bu çözümün Lübnanlılarca sunulması önemli çünkü insanların sosyal alışkanlıklarını inceleyip onların hayatlarını değiştirmeyecek basit çözümler üretmeye çalıştık." dedi.



"Belediyeler çöp analizi yapabilecek"



Süleyman, ürettikleri çözümün "basit ve fiyat olarak makul olduğunu" belirterek şunları aktardı:



"Tek yaptığımız belediyeler ve vatandaşları iş birliğinde buluşturmak oldu. Proje benzersiz ve faydalı. Üç makineden oluşuyor. Organik ve organik olmayan atıkları ayıran akıllı çöp kutusu, plastik, kağıt ve camları ayıran kutu ve bunları yöneten kontrol makinesi. Bu ekipmanın sokaklara yerleştirilmesi halinde belediyeler çöp analizi de yapabilir. Örneğin, insanlar ne zaman ve hangi miktarda çöp atıyor gibi. Böylece belediyeler çöpleri uygun vakitte ve ucuz yöntemlerle toplayabilir."



"Bu proje ülkemizi daha temiz hale getirecek"



Projeyi üreten ekipten İletişim ve Elektronik mühendisi Muhammed Nahas ise proje üzerinde bir buçuk yıldır çalıştıklarını belirterek, "Akıllı kutular sosyal hayatta en çok kullanılan plastik, kağıt ve cam gibi atıkları ayırıp sınıflandırabiliyor. Ayrıca makineler bu haliyle geri dönüşümü belediyeler ve çöp toplama şirketleri için daha kolay hale getiriyor." diye konuştu.



Nahas, akıllı çöp kutularının sokakların yanı sıra ofis, okul ve hatta evlerde bile kullanılabileceğine dikkati çekerek, "Örneğin bir cam şişeyi, plastik veya metal cismi kutuya attığınızda işlem başlıyor. Kutular bunları otomatik olarak ayırıyor. Proje özellikle çöp toplamada sorun yaşanan Lübnan'da problemin çözümünü kolaylaştırabilir. Amacımız projenin tüm ülkede yayılması ve bu sayede bu hastalıktan kurtulmamız. Bu proje ülkemizi daha temiz hale getirecek." ifadelerini kullandı.



Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına sebep olmuştu. Soruna çözüm için açılan yeni çöp toplama merkezlerinin ise aktivistlerin açtığı davalar ve ortaya çıkan yeni sorunlar nedeniyle zaman zaman kapatılması ülkede çöp sorunun uzamasına neden oldu.



Son olarak Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nın yanında açılan Costa Brava çöp toplama alanı, çevresinde biriken martılar nedeniyle hava trafiğini tehdit etmeye başlamıştı.