Lübnan Hükümetinden Açık Denizde Petrol Arama Kararı

Lübnan'da Başbakan Saad Hariri liderliğindeki yeni hükümet, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) petrol ve doğalgaz aramalarını başlatacak kararnameleri onayladı.



Geçen hafta güvenoyu alan 30 bakanlı hükümet, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hariri 'nin bir görüşme gerçekleştirdi.



Bakanlar kurulu sonrası yapılan açıklamada, Lübnan'ın MEB'de petrol ve doğalgaz keşfedilmesini sağlayacak iki kararnamenin hükümet tarafından onaylandığı kaydedildi.



Kararnameler, ihaleye açılacak blokların seçilmesi ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi sürecinin başlangıcı niteliğinde.



Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 800 kilometrekare büyüklüğündeki bölgede sınır anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.



-Telekominikasyon şirketinde değişiklik



Öte yandan kamuya ait telekominikasyon şirketi Ogero'nun Müdürü Abdulmunim Yusuf hükümet tarafından görevden alınarak yerine İmad Kreyde getirildi.



Yusuf'un ismi, geçen yıl yolsuzluk skandalları ve ülkede faaliyet gösteren yasa dışı internet şebekeleri ile anılmıştı. Dönemin İletişim Bakanı Butros Harb, yasa dışı internet şebekelerinin İsrail tarafından kullanılarak bilgi sızdırıldığını iddia etmişti.



Lübnan, son iki buçuk yılı cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kaldığı ve anayasal süreçlerin tıkandığı siyasi krizle geçirmişti. Mişel Avn'ın, geçen kasımda parlamentoda cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Saad Hariri yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Hariri, 2016'nın son günlerinde 30 bakanlı yeni hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güvenoyu almıştı.