Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da süresiz kalamayacağını belirterek, uluslararası topluma, mültecilerin Suriye'de kurulacak güvenli bölgelere yerleştirilmesi çağrısı yaptı.



Avn, bir dizi temas için Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi'yi Baabda Sarayı'nda kabul etti.



Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, uluslararası topluma, "Suriye makamlarıyla koordineli şekilde güvenli bölgeler kurarak Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine olanak sağlaması" çağrısında bulundu.



Suriyeli mültecilerin Lübnan'da süresiz kalamayacaklarının altını çizen Avn, ancak Lübnan'ın mültecilere, güvenlik koşulları sağlanmadan ülkelerine dönmeleri konusunda baskı yapmayacağını kaydetti.



BMMYK'nın Lübnan'daki Suriyeli mültecilere yönelik girişimleri nedeniyle Grandi'ye teşekkür eden Avn, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da bulunmalarından dolayı ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti.



Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn geçen ay da benzer bir açıklama yaparak, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu.



BM rakamlarına göre Lübnan'da 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları bu rakamın 1 buçuk milyondan fazla olduğunu ifade ediyor. Lübnan'ın, nüfusuna oranla en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.