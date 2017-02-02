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Lübnan-Filistin Diyalog Derneği Komitesi Başkanı Hasan Mineymene'nin törendeki konuşması

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Başkanı Ola Avad'ın törendeki konuşması Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Filistinli mültecilerin nüfusunun belirlenmesine yönelik çalışma sayesinde dünyanın Lübnan'daki Filistinlilerin yaşadığı sorunları anlayacağını söyledi.



Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin nüfusunun belirlenmesine yönelik projenin tanıtımı için tören düzenlendi.



Lübnan-Filistin Diyalog Derneği Komitesi Başkanı Hasan Mineymene ise, projenin gelecekte çeşitli kamu politikalarının geliştirilmesine yardım edeceğini vurgulayarak, "Bu proje Lübnan'daki Filistinli mülteciler hakkında Lübnan devletine ve kurumlarına kapsamlı ve resmi istatistiki veri sağlayacak." diye konuştu.



Projeye destek olan Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Başkanı Ola Avad da projede Lübnan ve Filistin hükümetlerinin, Lübnan'daki Filistinlilerin nüfus sayımının yanı sıra mültecilerin hayat seviyeleri ve sağlık koşullarının yükseltilmesi için ortak çalıştığını söyledi.



Avad ayrıca, Lübnan genelinde yaşayan Filistinli mültecilerin demografik ve sosyo ekonomik durumlarının belirlenmesi için geniş çaplı çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.