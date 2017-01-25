Lübnan'daki Filistinli Mülteciler

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.



Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin sorunlarını çözmek amacıyla Lübnan ile Filistin arasında işbirliği yapılması, Lübnan parlamentosuna yasa tasarıları sunarak Filistinli mültecilerin insani ve medeni haklarının tanınması gerektiği vurgulandı.



Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin 1948'de terk etmek zorunda kaldıkları Filistin topraklarına geri dönene kadar "istikrar etkeni" olmaya devam edecekleri ifade edilen açıklamada, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin, Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında güvenliği ve istikrarı korumak amacıyla çalışmalar başlatmaya karar verdiği kaydedildi.