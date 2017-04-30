Lübnan'da 'Trablus Günü' Mehter Ile Başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın Trablus sokaklarında yürüyüşü

Trablus halkının mehter takımı ile birlikte yürümesi

İzci gruplarının yürüyüşü ve Trablus'un tarihi simgesi haline gelen yapıların maketlerini taşıması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yetkilisinin açıklaması Lübnan Trablus kentinin haçlı seferlerinden kurtuluşunun yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da katıldığı "Trablus Günü" isimli etkinliklerle kutlandı.



Trablus Belediyesi tarafından düzenlenen "Trablus Günü" etkinlikler, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ile başladı. Yürüş sırasında mehter takımının seslendirdiği marşlara yoğun ilgi gösteren Trabluslar, mehter takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Her grubun kendi bayrağı ve Lübnan bayrağını taşıdığı yürüyüş, şehir merkezindeki Mansuri Camisi'nden başlayarak, belediye binasının önünde sona erdi. Her yaştan öğrencinin yer aldığı izci grupları, Trablus'un tarihi simgesi haline gelen yapıların maketlerini taşıdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, Trablus Belediyesi önünde verdiği konser ile etkinlik sona erdi.