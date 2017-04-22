Lübnan'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu

Lübnan ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırındaki Arsal ilçesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı tespit edilen 1 örgüt yöneticisinin ölü ele geçirildiği, 10 kişinin yakalandığı bildirildi.



Ordudan yapılan açıklamada, "Arsal ilçesinde düzenlenen operasyonda, bölgeye sızan 6'sı Suriyeli, 4'ü Lübnanlı 10 terörist yakalandı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, operasyon sırasında teröristler tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Lübnan sınırında yer alan Kalemun bölgesinin "sözde emiri" Suriye asıllı yöneticisinin öldürüldüğü, askerler arasında ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında Arsal'da orduya ait noktalara ve emniyet binalarına saldırı düzenlenmesi ve bazı askerlerin kaçırılması olaylarına karıştığı bilgisi verildi.



Beyrut'un kuzey doğusundaki Arsal ilçesinde, Suriye'deki silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.



Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal kasabasında iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.