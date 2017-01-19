Lübnan'da 'Suriye Için Taslak Girişimi' Programı

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Programa katılanlar ve konuşmacılar

ESCWA'daki Suriye'nin Ulusal Geleceği Masası Medya Sorumlusu Ratib el-Attasi ile röportaj

Suriyeli katılımcılardan Rim Şehhade ile röportaj

Muhammed Faris Vehbi ile röportaj

Tala eş-Şami ile röportaj Savaşta büyük yıkım gören Suriye'nin şehirlerinin yeniden inşası ve tarihi eserlerinin restoresine yönelik programda mimar ve öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı.



Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nda (ESCWA) profesör, mimar ve Suriyeli öğrencilerden oluşan 13 katılımcı, iç savaşta büyük yıkıma uğrayan Suriye'nin inşası için hazırladıkları projeleri tanıttı.



"Suriye için taslak girişimi" başlığıyla gerçekleştirilen programa 26 ülkeden gelen katılımcı projelerini sundu. Projelerde, özellikle Suriye'nin çeşitli şehirlerinde bombardıman ve çatışmalar nedeniyle hasara uğrayan tarihi eserlerin restoresi ve şehirlerin sosyal hayatını da kapsayan toplu taşıma gibi çeşitli projelerle yeniden canlandırılmasına yönelik taslaklar yer aldı.



ESCWA'daki Suriye'nin Ulusal Geleceği Masası Medya Sorumlusu Ratib el-Attasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESCWA ve İtalya'daki Venedik Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleşen programın, öncelikle Venedik Üniversitesi'nde ele alındığını ve projenin amacının, iç savaş nedeniyle yıkıma uğrayan Suriye'nin mimarlar ve Suriyeli öğrenciler eliyle yeniden inşası olduğunu dile getirdi.



Suriyeli katılımcılardan Rim Şehhade ise girişimin, Suriye'nin yeniden inşası için önemli olduğunu ve hayata geçmese bile ülkede her gün yaşanan olumsuz şeylere rağmen iyimser bir etki oluşturacağını ifade etti.



Muhammed Faris Vehbi ise projelerin, "düşüncelerin harekete geçirilmesi için beyin fırtınası yaptığının" altını çizerek, "Mimarlık okuyorum, bu nedenle fikirlerim diğer düşüncelerle birlikte uygulanabilir. Ümit ediyorum ki projelerimiz ülkemin yeniden inşası sürecinde işe yarar." dedi.



Tala eş-Şami de projesinde insani faktörü uygulamaya çalıştığını, savaşın insan ve çevre üzerindeki etkisini ve sonuçlarını öne çıkardığını söyledi.