Lübnan'da "Sosyal Güvenlik" Protestosu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Riyad as-Sulh Meydanı'nda toplanan grup, parlamentoda görüşülen bütçe kanun tasarısındaki "sosyal güvenlik" ile alakalı iki maddeyi protesto etti.



Parlamentoda Maliye ve Bütçe Komitesi toplantısının gerçekleştiği saatlerde Genel İşçi Konfederasyonu tarafından Hükümet Sarayı ve parlamentoya yakın Riyad es-Sulh Meydanı'nda düzenlenen gösteride, bütçe kanun tasarısında yer alan ve Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunu (USGK) ilgilendiren iki madde protesto edildi.



Protestocular, kanun tasarısında yer alan iki maddenin, USGK'yi etkisizleştireceğini ve binlerce çalışanı mağdur edeceğini dile getirdi.



Kanun tasarısının yanlış olduğunu ve kınandığını ifaden eden yazıların bulunduğu pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten, USGK'ya yapılan ödemelerin iptal edilmesi yerine kolaylaştırılmasını talep etti.



USGK'de muhasebeci olarak çalışan ve protestoya katılan Ahmet Nazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütçe için sunulan kanun taslağında yer alan 2 madde, çalıştığımız kurum olan USGK'nin kapanmasına neden olacaktır. Ayrıca bu teklifin kabul edilmesi durumunda binlerce çalışanın mağdur olması söz konusudur." dedi.



USGK'nin Trablus ofisinde çalışan Abir Kesen ise bu iki maddenin, çalışanlarının sosyal güvenlik katkılarını ödemek istemeyen şirketlerin isteği üzerine yapıldığını iddia ederek, iki maddenin kanun taslağından çıkarılması gerektiğini savundu.



Polis, gösteri sırasında Meclise ve Hükümet Sarayı'na giden yollar kapattı.



Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (USGK)



Lübnan'da devlet dışı tüm kurum ve şirketler, çalışanlarını USGK'ye kaydettirmek ve aylık sosyal güvenlik katkılarını ödemek zorunda. Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu ise bu çalışanlara sağlık sigortası ve emekli maaşı imkanı sağlıyor.



Lübnan Bakanlar Kurulu, geçen Mart ayında, 2005 yılından beri yapılamayan bütçe tasarısını uzun süren çalışma ve tartışmaların ardından onaylamıştı. Lübnan'ın 12 yıl aradan sonra kabul edilen ilk bütçe tasarısında yer alan maddeler, Meclisteki ilgili komisyonlar tarafından görüşülmeye devam ediyor.