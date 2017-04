Lübnan'da 'Risale-i Nur'un Doğuş ve Neşir Yılları' Sergisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde "Risale-i Nur'un Doğuş ve Neşir Yılları" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen serginin açılışına, AK Parti Isparta Milletvekili, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu'nun yanı sıra enstitü öğrencileri, Lübnanlılar ve burada yaşayan Türkler katıldı.



Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sergiyi şimdiye kadar Türkiye'de 22 farklı yerde ve yurt dışında 4 ülkede açtıklarını söyledi.



Bediüzzaman Said Nursi'nin Türkiye'de 20. yüzyılda yaşamış çok önemli bir mütefekkir ve İslam alimi olduğunu belirten Yüce, "Bediüzzaman'ın hayatını anlatan bu sergi aynı zamanda onun Risale-i Nur ile insanlığa öğretmek istediği mesajı da tanıtmış oluyor." dedi.



FETÖ'nün dini kullanan bir örgüt olduğunu ve Risale-i Nur'a zarar verdiğini ifade eden Yüce, "Risale-i Nur'u kendi emellerine alet ettiler. 15 Temmuz'da bu örgütün gerçek yüzü ortaya çıktı. FETÖ'nün Risale-i Nur'a ve İslam'ın mesajına vermiş olduğu zararın tedavi edilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. Bu yaptığımız sergiler ve konferanslar, tedavi süreci için önem arz ediyor." diye konuştu.



Said Nursi'nin talebelerinden Fırıncı da Yunus Emre Enstitüsü'nün çok güzel bir hizmete aracılık ettiğini vurgulayarak şunları aktardı:



"Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkına bir serginin Beyrut'ta yapılıyor olması fevkalade güzel bir çalışma. Said Nursi, Şam'da hutbesini verdikten sonra Beyrut'a geliyor ve buradan gemiyle İstanbul'a gidiyor. Risale-i Nur'un yazıldığı dönemlerde çok zor şartlar altında bu eserleri dağıtmaya hatta İslam dünyasına ulaştırmaya çalışıyorduk. O günlerden, Beyrut'ta bu serginin yapıldığı günlere geldik elhamdülillah."



Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı ve Risale-i Nur hakkında bilgilerin olduğu fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 gün boyunca ziyaret edilebilecek.