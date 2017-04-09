Lübnan'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bu sabah başlayan oy verme işlemi sona erdi.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 4 bin 224 Türk seçmenin yaşadığı Lübnan'daki halk oylamasında bin 142 seçmen oy kullandı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan 4 sandıkta yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 21.00'de sona erdi.



Son seçimlerde ülke genelinde 938 seçmenin oy kullandığı göz önüne alındığında, oy kullanan bin 142 seçmen, sandığa yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.



Sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın hava yolu ile Türkiye'ye gönderilecek.