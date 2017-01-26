Lübnan'da İsrail Casusluğu Suçlamasıyla Gözaltı

Lübnan'da İsrail için casusluk yapmak suçlamasıyla iki Lübnanlı, bir Filistinli ve ev işlerinde çalışan Nepalli iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki Lübnanlı, bir Filistinli ve ev işlerinde çalışan iki Nepalli, yurt dışındaki İsrail büyükelçileriyle iletişime geçerek, bilgi sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.



Açıklamada, zanlıların sorgu sırasında Türkiye, Ürdün, İngiltere ve Nepal'deki İsrail büyükelçilerine bilgi sağladıklarını itiraf ettikleri belirtildi.



Ev işlerinde çalışan Nepallilerin, çalıştıkları evlerdeki kişilerle ile ilgili bilgileri Nepal'deki İsrail büyükelçilerine ilettikleri ifade edilen açıklamada, zanlıların mahkemeye sevkedildiği bilgisine yer verildi.