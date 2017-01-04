Lübnan'da Güvenlik Operasyonları

Lübnan Askeri Mahkemesi Başsavcısı Sakr Sakr'ın, 15 kişiyi ülkede çeşitli bombalı saldırılar düzenlemek ve önemli kişilere yönelik suikastlar planlamak suçlamasıyla askeri mahkemeye sevk ettiği bildirildi.



Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Başsavcı Sakr'ın, aranan Nusra Cephesi üyesi Şadi Mevlevi'ye bağlı olduğu belirtilen 15 şüpheliyi Beyrut, Trablus ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de bombalı eylemlere karışmakla suçladığı ifade edildi.



Uyruğu belirtilmeyen 15 zanlının ayrıca Lübnan'da yılbaşı arifesinde sivillerin toplandığı bölgelere yönelik saldırı ile bürokratlara yönelik suikast planladığı belirtilen haberde, Başsavcı Sakr'ın zanlıları tutuklama talebiyle askeri mahkemeye sevk ettiği belirtildi.



Mahkemeye sevk edilen kişilerden birinin güvenlik birimleri tarafından dün Trablus'ta düzenlenen bir operasyon sonucu üzerinde taşıdığı mühimmatla yakalandığı, diğer zanlıların da son günlerde yine Trablus kentinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandığı bilgisi paylaşıldı.



Lübnan ordusu da aranan Nusra Cephesi üyesi Şadi Mevlevi'ye bağlı kişilerin sorgulanması sonucu Trablus genelinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildiğini açıklamıştı.