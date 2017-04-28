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Geleneksel Türk Günü etkinliğine katılanlar

Ebru sanatından örneklerin sergilenmesi ve bez bebek standı

Türk yemekleri standındaki ikramlar

Etkinliğe katılanların stantlara ilgisi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in açılış konuşması

Türk kahvesi ve maraş dondurması ikram edilmesi Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Lübnan'da "Geleneksel Türk Günü" etkinliği düzenlendi.



Beyrut Arap Üniversitesinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Beyrut Arap Üniversitesi yöneticileri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve burada yaşayan Türkler katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes sanatı, kültürü, turistik yerleri ve tüm yönleriyle Türkiye'yi tanıtan bu etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.



Etkinliğe katılanlara, ev yapımı Türk yemekleri, Türk kahvesi, lokumu, tatlıları ve maraş dondurması ikram edildi.