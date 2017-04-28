Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Lübnan'da "Geleneksel Türk Günü" etkinliği düzenlendi.



Beyrut Arap Üniversitesinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Beyrut Arap Üniversitesi yöneticileri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve burada yaşayan Türkler katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes sanatı, kültürü, turistik yerleri ve tüm yönleriyle Türkiye'yi tanıtan bu etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.



Türkiye ile Lübnan'ın tarihi ve derin bir ilişkisi olduğuna dikkati çeken Erciyes, "Şu an her üç Lübnan vatandaşından birisinin Türkiye ile aile veya etnik köken açısından bağı var. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye'deki üniversiteler ile buradaki üniversitelerin daha fazla iş birliği yapmasını istiyor ve bu yönde teşviklerde bulunuyoruz. Ayrıca tüm Lübnan vatandaşlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılanlara, ev yapımı Türk yemekleri, Türk kahvesi, lokumu, tatlıları ve maraş dondurması ikram edildi.



Türkçe müziklerin de dinletildiği etkinlikte, ebru sanatından örneklerin sergilendiği ve bez bebek yapımının gösterildiği stantlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda fotoğrafın yer aldığı "Osmanlı Fermanları ve Türkiye" konulu fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı. Sergi, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.