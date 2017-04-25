Lübnan'da Esir'in Duruşması 16. Kez Ertelendi

Lübnan Askeri Mahkemesi, Ahmed el-Esir ve 20 kişinin "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasını 16. kez erteleyerek bir sonraki duruşmanın 16 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.



Mahkeme, sanıkların konuşmayı reddetmeleri nedeniyle Esir ve 20 kişinin yargılandığı davanın duruşmasını 16 Mayıs'a erteledi.



Bir önceki duruşma 4 Nisan'da gerçekleşmiş, bazı sanık avukatlarının davadan çekilmeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.



Davadan çekilen avukatların yerine mahkemece atanan askeri avukatlar, sanıklar ve 7 sivil avukat duruşmada hazır bulundu.



Daha önce gerçekleşen duruşmalarda olduğu gibi bu duruşmada da konuşmayı kabul etmeyen Esir, "Adaletli ve meşru olmayan bu mahkemeye konuşmayı reddediyorum." dedi.



Mahkeme başkanının, bazı bilgileri doğrulamasını istemesi üzerine Esir'in susmaya devam etmesi, duruşma tutanaklarına "sessiz" olarak kaydedildi.



Sanıklardan 4 yıldır tutuklu olan Rabiy Nakudi de duruşma sırasında şunları söyledi:



"Ben, resmi makamlardan alınan rapor ile onaylanmış ağır bir hastayım. Halen tutuklu olmam kanunlara aykırıdır. İstihbaratçılar tarafından defalarca ölesiye dövüldüm. İşlemediğim suçları itiraf etmem için annem ve kız kardeşimin tecavüz edilmeleri ile tehdit edildim."



Sanıklardan Adnan Baba ise Sünni oldukları için hukuksuz uygulamaya maruz kaldıklarını savundu.



Konuşmayı reddeden sanıklardan Muhammed Salih, çatışmanın taraflarından Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da mahkeme salonuna getirilmesi durumunda konuşmayı kabul edeceğini söyledi.



Mahkemenin "Şii Hizbullah" yanlısı olduğu iddiası



Bu arada duruşmaya katılan 7 avukattan 3'ü daha, mahkemenin adaletli olmadığını ifade ederek duruşmadan çekildiklerini açıkladı.



Önceki duruşmalarda davadan çekilen avukatlar, mahkemenin bağımsızlığını yitirerek siyasileştiğini ve "Şii Hizbullah" yanlısı bir hal aldığını savunuyor. Ahmed el-Esir'in davasından çekilen avukatlardan Muhammed Sabluh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Bu olayın adaletli bir şekilde araştırılmasını defalarca talep ettik. Mezhepsel ayrılıkların neden olduğu bu çatışmada, ilk kurşunu kimin attığının tespit edilmesini istedik. Bu taleplerimizin hiçbirisi kabul edilmedi. Sadece Sünnileri tutuklayan mahkeme, çatışmanın diğer tarafındaki Şiiler hakkında hiçbir şey yapmadı."



Mahkumların ailesi mahkeme binası önünde protesto düzenledi



Ahmed el-Esir ve beraberinde yargılanan 20 kişinin aileleri ile destekçileri, duruşmanın yapıldığı sırada mahkeme binası önünde protesto gösterisi düzenledi ve genel af talep etti.



Protestoya katılan kişiler, duruşmanın yasa dışı olduğunu ve mahkemenin mezhep ayrımcılığı yaptığının yazılı olduğu pankartlar açtı.



Sanıklardan birinin annesi, 14 yaşında tutuklanan oğlunun 2 yıldır hapishanede tutulduğunu aktararak "Eğer yargılamalar adaletli olsaydı bu protestoyu yapmazdık. Lübnan'ın adaleti sadece belirli bir mezhep için mi geçerli?" dedi.



Mahkeme binası çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün Suriye'de Esed rejiminin yanında savaşa katılmasının ardından, Esir ve taraftarları, Suriye'nin Kusayr kentinde Hizbullah'a karşı çatışmıştı. Esir, ülkesine geri dönmesinin ardından Lübnan Ordusuna karşı "cihat" ilan etmişti. Esir'in "cihat ilanı" sonrası Haziran 2013'te Lübnan'ın Sayda kentinde Esir taraftarları ile Hizbullah üyeleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.



Bu olaylar üzerine, Lübnan Askeri Savcılığı, Esir ve beraberindeki 55 kişi hakkında "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla idam talebinde bulunmuştu.



Lübnan güvenlik güçleri Esir'i, Ağustos 2015'te Uluslararası Beyrut Havalimanı'nda Mısır'a gitmek üzereyken gözaltına almıştı.