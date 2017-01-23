Lübnan'da Engellenen İntihar Saldırısı

Lübnan Emniyeti emekli generali ve Güvenlik Uzmanı Naci Melaib, cumartesi gecesi şehrin en işlek noktasında ceketinin altında bomba düzeneğiyle yakalanan intihar saldırganının "telefonu aracılığıyla emniyet tarafından takip edildiğini" söyledi.



Melaib, güvenlik güçlerinin cumartesi gecesi Hamra Caddesi'nde ceketinin altında bomba düzeneğiyle yakalanan intihar saldırganına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Güvenlik birimlerinin kimliğini Ömer Hasan Assi (25) şeklinde açıkladığı saldırganın, kullandığı elektronik cihaz aracılığıyla istihbarat takibine takıldığını açıklayan Melaib, saldırganın telefon numarasına, görüşmeleri aracılığıyla ulaşıldığını paylaştı.



Saldırganın telefon konuşmalarında yakalandığı mekanın ismini kullandığını aktaran Melaib, "Güvenlik güçleri, saldırganın yakalandığı kafede bekliyordu ancak saldırganın kim olduğunu bilmiyorlardı. Güvenlik birimleri saldırganı telefonundan takip ediyordu. Saldırgan telefonla konuşunca, kim olduğu anlaşıldı ve güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Bir kişi sersemletmek için başına vurdu ve diğerleri de ellerinden yakaladı." dedi.



Lübnan'daki daha önceki bombalı eylemlerin, Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye, Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Dahiye gibi şehrin dış bölgelerini hedef aldığına işaret eden Melaib, Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra Caddesi ve cumartesi gecesinde intihar saldırısının engellenmesinin "büyük bir faciayı önlediğini" belirtti.



Melaib, kasım ayında cumhurbaşkanının seçilmesi ve sonrasında hükümetin kurulmasıyla Lübnan'da sağlanan istikrarın güvenlik durumuna katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.



Lübnan'da yılbaşında intihar saldırısı girişiminde bulunacak 11 kişilik bir hücrenin de çökertildiğine değinen Melaib, "Lübnan istihbarat ve güvenlik birimlerinin işbirliği, başarısı ve siyasi istikrar sayesinde, yüzde altmış güvenli. Bu oran yüzde elliden fazla. Bu da bir başarıdır." diye konuştu.



Güvenlik güçleri, cumartesi gecesi kentin en işlek merkezlerinden ve eğlence mekanlarının da bulunduğu Hamra Caddesi'nde ceketinin altında bomba düzeneği taşıyan bir teröristi engellemişti.



Lübnan Emniyeti, saldırganın ifadesinde DEAŞ adına hareket ettiğini itiraf ettiğini açıklamıştı.