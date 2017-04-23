Lübnan'da "23 Nisan" Coşkusu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, "Bağımsızlığımızın sembolü olan Gazi Meclisimiz, geçen yıl yaşanan darbe girişimi sırasında ikinci kere gazi oldu." dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği bahçesinde kutlama etkinliği düzenlendi.



Büyükelçi Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağımsızlığımızın sembolü olan Gazi Meclisimiz, geçen yıl yaşanan darbe girişimi sırasında ikinci kere gazi oldu. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. yıl dönümü olan bugün, bizler için ayrı bir önem taşıyor." dedi.



Bağımsızlığın ve geleceğin teminatının çocuklar olduğunu söyleyen Erciyes, tüm dünyadaki çocukların bayramını tebrik etti.



Erciyes, "Beyrut'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan darbe girişiminde, istiklalimizi ve istikbalimizi bir kere daha koruduk ve teminat altına aldık. Hain FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TBMM, bağımsızlığımızın sembolü olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe büyükelçilik çalışanları, Lübnan'da yaşayan Türkiye vatandaşları, Türkiye-Lübnan dostluk dernekleri ve Türkmen dernekleri yetkilileri, eşleri ve çocukları katıldı.



Büyükelçi Erciyes'in konuşmasının ardından Türkçe öğrenen Lübnanlı çocuklar 23 Nisan konulu şiirler okudu.



Etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelerine Türk bayrağı hediye edildi.