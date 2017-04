Lübnan'da "2017 Filistin Olimpiyatları"

Filistinli mülteci çocuklar için düzenlenen "2017 Filistin Olimpiyatları" Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde başladı.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından düzenlenen Filistin Olimpiyatları'nın açılışı Sayda'da yapıldı. Törene UNRWA ve UNICEF yetkililerinin yanı sıra yarışmalara katılacak Filistinli mülteci çocuklar ve aileleri ile ülkede bulunan Filistinli mülteci çocuklar da katıldı.



Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen olimpiyatların açılış töreni, Lübnan ve Filistin milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Açılış töreninde konuşan UNRWA Lübnan Direktörü Claudio Cordone, "Filistinli mülteci çocukları ve gençleri destekleyen UNRWA'nın her zaman yanında olan ve her türlü desteği veren UNICEF'e teşekkür ediyorum." dedi.



Filistin Olimpiyatları kapsamında düzenlenecek yarışmalarla gençleri sporla buluşturacaklarını vurgulayan Cordone, UNRWA'nın Lübnan'da her yıl 32 binden fazla çocuğa eğitim desteği sağladığını ifade etti.



Öte yandan UNICEF'in Lübnan temsilcisi Tanya Chapuisat da mülteci olsun olmasın her çocuğun, hoşlandığı sporu yapma, oyun oynama ve eğlenceli etkinliklere katılma hakkı olduğunu söyledi.



Chapuisat, "UNICEF, çocuklara bu hakkı sağlamak için her yıl düzenlenen bu programı desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.



Söz konusu organizasyon sayesinde gençlerin, beceri ve kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulduklarını dile getiren Chapuisat, "Farklı bölgelerden gelen çocukların ortak bir bağ kurmaları ve aralarındaki birlikteliği artırmaları hedefleniyor." diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Filistinli bedensel engellilerden oluşan bir müzik grubu ile Filistinli mülteci çocuklar korosu sahne aldı.



2017 Filistin Olimpiyatları oyunları kız futbol takımlarının karşılaşması ile başladı.



Yaşları 13 ila 16 arasında değişen 300'den fazla çocuk ile 60 da bedensel engelli çocuğun yarıştığı olimpiyatlarda, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, atletizm ve bilgisayar oyunları gibi alanlarda yarışmalar düzenleniyor.



Tüm oyunların bitmesinin ardından 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle kazananlara ve tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler sunulacağı belirtiliyor.



UNRWA'nın 3 yıl önce yaptığı bir araştırmaya göre, 28 bini başkent Beyrut'taki 4 kampta olmak üzere ülke genelindeki 12 kampta yaklaşık 480 bin Filistinli mülteci yaşıyor.