Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Suudi Arabistan'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Avn'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, başkent Riyad'daki Kraliyet Sarayı'nda Kral Selman ile bir araya geldiği belirtildi.



Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.



Avn'ın ayrıca, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil el-Tureyfi ile bir araya geldiği aktarıldı.



Suudi Arabistan'da yerel televizyona yaptığı açıklamada Avn, ziyaretinin, Arap ülkelerindeki olaylarla gerilen Lübnan-Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirme ve iki ülke arasındaki işbirliğini tüm alanlarda ilerletme amacı taşıdığını söylemişti.



- Suudi Arabistan-Lübnan ilişkileri



Suudi Arabistan'da yaklaşık 500 bin, Körfez ülkelerinde ise yaklaşık 250 bin Lübnanlı çalışıyor.



Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın iç savaşını sonlandıran müzakerelere Taif kentinde ev sahipliği yaparak savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'na katkı sağlaması, iki ülke arasındaki ilişkilere tarihi boyut kazandırmıştı.



Lübnan, son dönemde Hizbullah'ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü sebebiyle İran ve Suudi Arabistan arasında kaldı.



Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı Cibran Basil'in, 21 Ocak 2016'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, Suudi Arabistan'ın İran'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Tahran'ı kınama kararında çekimser oy kullanması ve Kahire'deki Arap Birliği toplantısında Hizbullah'ın terör örgütü olarak zikredildiği karar metnine itiraz etmesi, geçen yılın ilk aylarında ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmıştı.



Bunun üzerine Riyad, Lübnan güvenlik birimlerine yapacağı dört milyar dolarlık yardımı iptal etmişti. KİK üye ülkeleri de güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısında bulunmuştu. İran'ın Lübnan'daki silahlı müttefiki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Suudi Arabistan'a yönelik sert açıklamaları da gerilimi bir üst seviyeye taşımıştı. Suudi Arabistan'ın hamlesiyle Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği de Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmişti.