Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Diplomatik Temsilcileri Kabul Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriye'de iç savaşın sona ermesine yönelik tüm girişimlerin uzun soluklu çözüm amacıyla yapılması gerektiğini söyledi.



Baabda Sarayı'nda Lübnan'da diplomatik misyonu bulunan ülkelerin temsilcilerini kabulünde Avn, Suriye iç savaşının Lübnan'a etkileri, yeni seçim yasası ve parlamento seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Avn, Suriye krizine ilişkin, "Suriye'de iç savaşın sona ermesine yönelik tüm girişimlerin uzun soluklu çözümü hedeflemesi gerekir." dedi.



Uluslararası ve bölgesel krizlerin Lübnan ekonomisini zayıflattığını dile getiren Avn, Lübnan'ın "Suriyeli ve Filistinli mültecilere ülkede konaklamaları için uzun bir süre sunduğunu" belirterek, "Mültecilerin sayısı nüfusumuzun yarına ulaştı. Bu kadar sayıda mülteciyi ağırladığımızdan dolayı bunun etkisini hissediyoruz." diye konuştu.



Lübnan'da kilometrekare başına 400 kişi düşerken bu rakamın ülkeye gelen Suriyeli mültecilerle beraber 600'e ulaştığını belirten Avn, diplomatik temsilcilere, yük paylaşımı ve mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi için yardım çağrısı yaptı.



Çoğunluk sisteminden nispi seçim sistemine geçişi öngören yeni seçim yasasına yönelik siyasi partilerin endişelerinin "yersiz" olduğunun altını çizen Avn, "Lübnan'daki tüm fraksiyonların temsil edilmesini sağlayacak yeni seçim kanunuyla birlikte parlamento seçimlerinin de gerçekleşmesinin kendisinin önceliği" olduğunu kaydetti.



Lübnan'da Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci ile 500 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Lübnan makamları Suriyeli mültecilerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını ifade ediyor.