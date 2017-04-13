Lübnan Cumhurbaşkanı Aonun'dan Parlamentoya 1 Aylık Erteleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aonun, parlamento oturumunu 1 ay ertelediğini duyurdu.



Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aonun, milletvekilleri tarafından parlamentoyu 1 ay süreyle ertelemek için anayasal gücünü kullanmaya çağrıldığını belirterek, Anayasa'nın 59. maddesine dayanarak 1 aylığına parlamento oturumunu ertelemeye karar verdiğini açıkladı. Aonun, halka sesleniş konuşmasında, "Anayasa'nın 59. maddesine dayanarak parlamento oturumunu 1 aylığına ertelemeye karar verdim" dedi. Aonun, 59. maddeye göre cumhurbaşkanının 1 ayı aşmamak suretiyle parlamentoyu erteleyebileceğini, ancak aynı dönemde bunu iki kere yapamayacağını belirtti. Aoun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında yeni seçim kanunuyla seçimin bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti. Siyasi partilerin 1960'ın seçim kanunundan kurtulmasının zamanı olduğunu söyleyen Aonun, ancak yeni sistemin yerine hangi sistemin gelmesi gerektiği konusunda anlaşamadıklarını belirtti.



Lübnan milletvekilleri, ulusal seçimi iptal etmek ve görev sürelerini 2013'den beri 3. kez uzatmak için mecliste oy kullanacak. - BEYRUT