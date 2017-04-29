Lpg Yüklü Tankerde Yangın!

Kocaeli Körfezi'nde tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü bir tankerde yangın çıktı.

Kocaeli Körfezi'nde tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü bir tankerde yangın çıktı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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