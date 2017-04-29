Lpg Yüklü Tankerde Yangın

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın çıktı.

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın çıktı....

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