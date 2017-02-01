LPG'ye 16 Kuruş Zam Geliyor

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla 16 kuruş zam geliyor.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "02 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 16 kuruş artış beklenmektedir." denildi.

Otogazın litre fiyatına geçtiğimiz ay toplam 24 kuruş zam gelmişti.

Yeni zamlarla birlikte, Ankara'da otogazın litre fiyatı 3,08 liradan 3,24 liraya, İstanbul'da 3,03 liradan 3,19 liraya çıkması bekleniyor.

Fiyatlar istasyonlara ve şehirlere göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.