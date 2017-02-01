Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Lpg'ye 16 Kuruş Zam
Ara
BİST 86.330 %0,04
DOLAR 3,7792 %0,18
EURO 4,0806 %0,17
PARİTE 1,0795 %-0,01
ALTIN 147,24 %0,16
FAİZ 11,15 %-0,54
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Lpg'ye 16 Kuruş Zam

Otogazın litre fiyatında 16 kuruş artışa gidiliyor.

Lpg'ye 16 Kuruş Zam

Otogazın litre fiyatında 16 kuruş artışa gidiliyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Lpg