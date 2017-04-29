Lpg Tankerindeki Yangında Yaralı Sayısı 9'a Çıktı

Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan LPG tankerinde çıkan yangında yaralı sayısı 9'a çıktığı öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankerinde dolum yaparken bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Alış verişten dönen gemiye ait filika patlama esnasında yandı. Gemide çıkan patlama sonrasında filika içindeki 2 kişi ile gemide bulunan 7 kişi yaralandı.



Yangının, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma ekipleri kıyıda da önlem alırken, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, AFAD ekipleri yangını takip ettiği öğrenildi. - KOCAELİ