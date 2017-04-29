LPG tankerindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Çıkan yangında 3 kişi yaralandı



KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan LPG tankeri yanmaya başladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Körfez açıklarında bekleme yapan ve dev tankları olan bir LPG tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Çıkan yangın sonrasında Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındığı öğrenildi. Patlama sonrasında 3 kişi yaralandı. Sahilde bekleyen sağlık ekiplerince yaralılar 1. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma ekipleri kıyıda da önlem alırken, polis ve sağlık ekipleri de sahilde bekletiliyor.