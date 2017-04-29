Lpg Tankerinde Yangın Çıktı
Kocaeli’nin Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edemediği öğrenildi. Yangına havadan ve denizden müdahale edileceği öğrenildi.
============================
Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:
>
Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi
>
Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri
>
>
>
>
Türkiye Gazetesi Haber Akışı
>