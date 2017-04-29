Lpg Tankerinde Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan LPG tankerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangının, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Patlamada yaralanan 3 kişinin sahilde bekleyen sağlık ekiplerince 1. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.



Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma ekipleri kıyıda da önlem alırken, polis ve sağlık ekipleri de sahilde bekletiliyor.



(Refik Fidan-İsmail Kurt / İHA)