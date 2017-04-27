LPG'li Araçlara Dökme Gaz Satılıyor

Milyonlarca araç tarafından kullanılan LPG'de yeni bir vurgun oyunu ortaya çıktı. ÖTV'si daha yüksek olan otogaz ile tüplü ve dökme LPG arasındaki vergi farkı nedeniyle, aralarında bazı büyük oyuncuların da yer aldığı dağıtıcı şirketler, ocak tüplerinde kullanılmak üzere satılan ve piyasada dökme olarak bilinen gazı, evrak oyunları ile LPG'li araçlara satıyor. ÖTV miktarının eylül ayında 20 kuruş artırılmasıyla birlikte otogaz LPG ile diğer türler arasındaki ÖTV farkı ton başına 568 liraya çıkmıştı. Bu sayede yüzde 38 oranında vergi avantajı elde eden firmalar, bir yandan piyasanın dengesini bozarken, diğer yandan da milyonlarca liralık vergi kaybına neden oluyor. Ayrıca, dökme gazın, oto gazına transferi araçlar için hem tehlikeli hem de LPG'ye ilişkin yasalara aykırı.

LİSANS İPTALLERİ GELEBİLİR

Konuyla ilgili olarak 2 yıldır saha denetimleri gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) usulsüzlükleri tek tek raporladı. EPDK'nın birçok dağıtım şirketinin lisansını iptale hazırlandığı da belirtildi. Lisans iptaline gerekçe olarak ise işlenen suçun tekrarlanması gösteriliyor. EPDK'nın son çalışmaları, Maliye Bakanlığı'na da ilettiği ve bakanlığın harekete geçeceği kaydedildi. Bu yolla kaçırılan vergi miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

BELGELERİYLE BİLDİRDİK EPDK MERCEK ALTINA ALDI

Konuyla ilgili geniş çaplı bir rapor hazırlandığını da ifade eden EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, usulsüzlüğün rakamsal boyutunu, "Otogazın ÖTV'si litrede 1.7780 TL iken tüplü dökme gazın ÖTV'si litrede 1.2100 TL" sözleriyle anlattı. Bu farkı, vurgun amaçlı kullanan firmaların hem piyasanın dengesini bozduğunu hem de vergi kaçırarak devleti milyonlarca lira zarara uğrattığını bildiren Aktaş, "Otomotiv yakıtı olarak, ÖTV'si düşük olan dökme gazın kullanıldığını görüyoruz. Sendika olarak haksız rekabete yol açan bu durumu belgeleriyle EPDK'ya bildirdik. EPDK LPG Dairesi konuyu inceliyor" dedi.

İHBAR MEKANİZMASI KURULDU

Yapılan usulsüzlükleri bir rapor halinde EPDK'ya sunduklarını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, kendilerinin de bir ihbar mekanizması kurduklarını söyledi.