Lpg İthalatı Şubatta Azaldı

LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,38 azalarak 232 bin 212 tona geriledi.

Lpg İthalatı Şubatta Azaldı

LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,38 azalarak 232 bin 212 tona geriledi

Kaynak: Dunya.com

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