"Louise Hay Öğretisi Yaşamını İyileştirebilirsin Semineri" 26 Nisan'da Gönlüferah Hotel'de!



Orijinal adı ile Heal Your Life® Yaşamını İyileştirebilirsin Workshop u katılımcılarına yeni bir hayata açılan yeni bir kapı sunar.



Bu iki günlük güçlü çalışmada katılımcılar kendilerini daha derinden tanımayı ve eski koşullanmalarından arınarak yeniye açılmayı deneyimlerler.



Geçmişten gelen olumsuz deneyimler istediğiniz hayat ile sizin aranızda duran engellerin önemli bir kısmıdır. Geçmişin etkilerinden özgürleşmek ise kendi zenginliğinize potansiyelinize bir kapı açmaktır. Heal Your Life ® workshop ta iyileşme fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel boyutların tümünde gerçekleşir. Katılımcılar iki gün boyunca hayatlarını güzelleştirme ve iyileştirmede önemli bir sıçrama yaşadıkları gibi workshop sonrasında kullanabileceği uygulaması kolay ancak etkisi güçlü metotları da öğrenirler.



Kimlere Uygundur



Kişisel gelişim deneyimlemeye hazır ve açık



Hayatlarında iyileştirme ve güzelleştirme hedefinde olan



Yaşamda yeni bir yön arayışında olan



Hayat amaçlarını gerçekleştirmek konusunda metot ve motivasyon ihtiyacında olan



Eski yüklerini bırakarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen



tüm kişiler için uygun bir workshop tur.



Metodoloji



Heal Your Life® (Hayatını İyileştirebilirsin) metodoloji Amerikalı bir yazar ve milyonların sevdiği bir öğretmen olan Louise Hay tarafından tasarlanmıştır.



Louise Hay yoksulluk ve tacizlerle geçen çocukluğunu yıllar sonra öğrendiği teknikler ile iyileştirmiş, sonrasında ise milyonlarca kişinin yaşamlarını dönüştürmelerine, daha sağlıklı bir bedene, daha huzurlu bir zihne, duygusal bütünlüğe ve tatmin dolu bir yaşama sahip olmalarını sağlamış bir öğretmendir. Hatta öğretmenliğe yeni başladığı dönemde kanser teşhisi konulmuş ve kanseri kendi yöntemi ile iyileştirmiş, kendi sözleri ile öğrendiklerini hayata geçirmiştir. Bu öğreti dünyanın pek çok ülkesinde yetkili eğitmenler ile yaşam güzelleştirmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir.



Metot güçlü bir içe bakış ve farkındalık oluşturmaya dayanır. Katılımcılar bilinçaltındaki inanç kalıplarını Heal Your Life® a özel tekniklerle kolayca fark eder,bunlardan özgürleşir ve ikinci gün sonunda bilinçaltlarına yenilerini ekmiş olarak çıkarlar. Meditasyonlar ve farkındalık çalışmaları ağırlıktadır. Gurup dinamiği ve karşılıklı farkındalık paylaşımları her bir katılımcı için gelişme ve öğrenme fırsatları ile doludur.



Heal Your Life ®yetkili eğitmeni Handan Cengiz İTÜ mezunu bir mühendis olup uzun yıllardır kendisine ait gayrimenkul işini yürütmektedir. ABD'de Uluslarası iş ve finans üzerine yüksek lisans eğitimi yapmıştır.



2001 yılından itibaren kişisel gelişim konularında Türkiye'de ve dünyada değerli öğretmenlerden eğitimler almıştır.



Heal Your Life® yetkili eğitmenlik eğitimlerini ise Amerika'da tamamlamış olup, 2014 yılından bugüne guruplara ve kişilere yaşam dönüştürücü eğitimler ve birebir seanslar vermeye devam etmektedir.



Katılımınızı ve sertifika isminizi yukardaki iletişim kanallarından onaylatmanız önemlidir.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Orhangazi



Mekan : Gönlüferah Hotel



Mekan Adresi : Çekirge Mahallesi, 1. Murat Cd. No: 22 16070



Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Louise Hay Öğretisi Yaşamını İyileştirebilirsin Semineri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır