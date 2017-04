"Louise Hay Film Gösterimi ve Sohbet", 19 Nisan'da Gönlüferah Hotel'de!



Louise L. Hay dünyada kişisel gelişimin öncülerindendir. Çok zor geçen çocukluğunda kuruşların sayıldığı bir evde büyüyüp, üvey babasının tacizlerine dayanamayıp 15 yaşında evi terk eden Louise Hay'in hayat hikayesini izleyeceğiz birlikte. Sadece yaşamı ile bile öğreten milyonların gönlünde taht kuran değerli öğretmen hayatını,iyileşmesini ve tüm yolculuğunu bizlerle paylaşıyor.



Orijinal ismi You Can Heal Your Life, "Türkçeye Düşünce Gücüyle Tedavi" adıyla çevrildi. Dünyada 50 milyonun üzerinde kitapları satılan yazar Louise. L. Hayin felsefesi üzerine yapılmış bu hem keyifli hem öğretici İlham verici film gösterisi ve sohbetimizde bize katılın. Doreen Virtue, Gregg Braden,Wayne W. Dyer,Esther ve Jerry Hicks,Dr. Christine Northrop,Cherly Richardson, Dr.Mona Lisa Schulz gibi dünyada tanınan şifacı ve eğitimcilerin kendileri ile ilgili paylaşımlarda bulunarak katkı sağladığı bu filmde düşündüğümüz ve söylediğimiz herşeyin yaşamımızı nasıl etkilediğine örneklere tanık olacağız.



"Bu film benim hayatımın hikayesi, öğretilerimin ve kendi yaşamıma bunu nasıl uyguladığımın"



Louise L. Hay



Film orijinal diliyle İngilizce ve alt yazılı olarak sunulacaktır. Coffee break ve ikramlarda fiyata dahildir.



Detaylı sorularınız için bize (0216)4552444-(0553)1771744 nolu telefonlardan ulaşabilir veya info@ruhsalegitim.com a mesaj atabilirsiniz.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Orhangazi



Mekan : Gönlüferah Hotel



Mekan Adresi : Çekirge Mahallesi, 1. Murat Cd. No: 22 16070



Başlangıç Saati : 19.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Louise Hay Film Gösterisi ve Sohbet



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır