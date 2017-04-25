Louis Vuitton Christian Dior'u Satın Aldı

Moda dünyasının en büyük haberi Louis Vuitton'dan geldi. Dünyaca ünlü Fransız moda markası Louis Vuitton, "gençleşen" yeni yüzüyle pazar payında yeniden yükselişe geçerek rekabeti artıran Christian Dior'u satın aldı.

13,2 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI

Louis Vuitton'un (LVMH) sahibi Fransız milyarder Bernard Arnault, Christian Dior'u 12.1 milyar euro (13.2 milyar dolar) karşılığında satın alarak moda dünyasındaki en büyük satın almalardan birini de gerçekleştirmiş oldu.

Planlanan ödeme akışının ardından LVMH; Lady Dior çantalar, kadınlara özel olarak tasarlanan gecelikler ve erkek-kadın hazır giyim moda ürünleri sunan Christian Dior'u kendi bünyesine katmış olacak.

HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Bernard Arnault'un ailesi, ayrıca LVMH hisselerinin yüzde 47'sinin sahibi konumundaydı. Bu hisselerin dahilinde ise Dior parfümleri ve güzellik ürünleri de LVMH kapsamında bulunuyordu. Christian Dior'un moda ürünleri ile güzellik ürünleri LVMH satın almasıyla birleşerek kurumsal yapının sağlamlaşmasını da kolaylaştırmış durumda. Satın alma haberinin ardından LVMH hisselerinin değeri 3.2 oranında yükselirken, Dior yüzde 13 gibi sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Dior yatırımcıları ise ödemelerini nakit ya da Hermes International hisseleri üzerinden yapabiliyor.

LVMH'nin rakibi konumunda bulunan Hermes'in hisseleri ise 2008 yılının sonundan itibaren yüzde 351 oranında yükselmişti. Bu satın almayla birlikte ise Hermes hisselerinin yüzde 4 oranında düştüğü görüldü.

CHRISTIAN DIOR 1946 YILINDA KURULDU

Tasarımcı Christian Dior, Marcel Boussac adlı iş adamının desteğiyle 1946 yılında moda evini açmıştı. Daha sonra; parfüm, saat ve aksesuar gibi farklı alanlara da yayılan ve New York, Londra, Tokyo gibi büyük şehirlere adım atan moda evi hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti. Pierre Cardin ve Yves Saint Laurent gibi tasarımcılar da erken dönem kariyerlerinde Dior moda evi için çalışmışlardı. Christian Dior 1957 yılında hayatını kaybetmişti.